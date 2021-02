En Malaisie, le cauchemar des réfugiés birmans après le coup d'État

En Malaisie, les exilés birmans revivent depuis une semaine un véritable cauchemar en voyant l’histoire de leur pays bégayer, avec le coup d'État du lundi 1er février. Ils appartiennent à des minorités religieuses - chrétiennes ou musulmanes - et ont vécu dans leur chair la violence de la junte militaire.

Lorsque Cung raconte les conversations qu’il a pu avoir avec sa famille restée en Birmanie, la peur qui les habitent depuis lundi, ses mains deviennent nerveuses et tapent sur la table : « Bien sûr, ils m’ont dit, “s’il te plait reviens mon fils”, ma soeur m’a dit “reviens mon frère”. et j’ai dû leur dire “Non je ne peux pas”. Car vous savez comme je suis réfugié j’ai mon histoire, je l’ai raconté au commissariat des réfugiés de l’ONU. Les militaires savent que j’ai parlé donc si je rentre ils peuvent utiliser cette histoire pour me mettre en prison. »

Peur de la discussion

Cet autre réfugié birman qui ne veut pas dire son nom a, lui, peur de discuter avec ceux restés au pays. Quand il pense à eux, ses doigts à lui s'enfoncent dans ses cuisses : « Je n’ose pas leur poser de questions sur la situation dans le pays car si les militaires savent que nous discutons de ces choses, ils pourraient souffrir. Je m’en fiche de moi, mais je pense à ceux qui sont toujours au Myanmar. »

L'impossible retour

La perspective d’un retour au pays était déjà mince pour lui. Elle a disparu depuis le coup d’État : « Nous n’avons plus d’espoir. et moi je n’arrive plus à manger », dit encore ce réfugié. Désespérés, ces exilés birmans ne sont pourtant pas surpris par la violence de la junte, cette semaine : « Nous savons que si les militaires veulent faire quelque chose, ils pourront le faire, à n’importe quel moment. Tout ce qu’ils veulent. Donc il y a encore des tortures, des exécutions dans les villages surtout dans la région chin ». C’est seulement dans la prière que ce réfugié chrétien dit trouver un peu d’espoir. Et quand il y a de l’espoir ajoute-t-il, il y a un peu de force.

Plus d'un millier de Birmans ont encore manifesté, ce dimanche 7 février, à Rangoun contre le coup d'État du 1er février 2021 qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des policiers anti-émeutes ont été déployés en nombre près de l'université de Rangoun, où avait lieu la manifestation. « Nous continuerons à nous rassembler jusqu'à ce que nous obtenions la démocratie. À bas la dictature », a déclaré Myo Win, un manifestant de 37 ans, sous un concert de coups de klaxons. « La dictature est enracinée dans notre pays depuis trop longtemps », a déploré Myat Soe Kyaw, alors que la Birmanie a déjà vécu près de 50 ans sous le joug de l'armée depuis son indépendance en 1948.

Le problème, c'est qu'internet ce n'est pas simplement les messages politiques, c'est aussi économique. Donc, fermer internet c'est aussi fermer l'économie birmane. David Camroux, chercheur honoraire au Ceri-Sciences Po Marie Normand

