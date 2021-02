Covid-19: à Wuhan, l'OMS se cantonne à des hypothèses sur l'origine de la pandémie

Après un séjour de quatre semaines à Wuhan en Chine, l'équipe internationale d'experts chinois et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce mardi 9 février n'avoir pu percer les origines de la pandémie de Covid-19, jugeant « hautement improbable » la théorie d'une fuite d'un laboratoire mais sans parvenir à identifier l'animal à l'origine de la maladie.

Stéphane Lagarde

Aucun des indicateurs étudiés par les équipes de l’OMS - le nombre de pneumonies dans le pays ou les échantillons de temps, relevés dans les hôpitaux de la province du Hebei - n’a permis de découvrir une transmission du Covid-19 à la population chinoise avant décembre 2019. C'est l'un des premiers enseignements de cette conférence de presse. C’est ce qu’a affirmé Liang Wannian en introduction, le chef des experts chinois dans cette enquête.

On est donc bien dans une épidémie classique, a rappelé le Danois Peter Ben Embarek, qui, lui, a dirigé l’équipe des experts étrangers : quelques cas sporadiques, puis l’explosion de foyers, tel que le marché de gros aux fruits de mer de Huanan à Wuhan.

Ce marché de fruits de mer a d'ailleurs beaucoup été abordé dans cette conférence de presse. Les experts ont identifié les vendeurs, les fournisseurs, les fermes d’élevage. Mais cela n’a pas permis de retrouver le réservoir naturel du virus. On pense aux chauves-souris, notamment.

Deux hypothèses de transmission

Ces experts vont donc continuer de mener leurs recherches autour de deux hypothèses : de l’animal à l’homme via un animal intermédiaire ou non - donc l’hypothèse naturelle - ; ou bien la transmission du virus via une surface infectée et en l’occurrence, les produits congelés. C’est la thèse mise en avant par la partie chinoise. L’hypothèse de l’accident de laboratoire a pour l’instant été écartée.

Au final, on est encore loin de connaître l’origine du virus. Mais les pistes de recherche se dessinent, en particulier des recherches autour des chaînes d’approvisionnement des marchés et notamment de ce marché de Huanan.

