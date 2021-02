Chine: pourquoi le taux de natalité a chuté en 2020

Le nombre des naissances a chuté de 15 % l’année dernière, selon les chiffres publiés ce mardi 9 février par le ministère chinois de la Sécurité publique. Une annonce alors que les autorités s’inquiètent du vieillissement accéléré dans le pays le plus peuplé du monde.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce ne sont encore que des données partielles qui s’ajoutent aux statistiques relevées dans différentes provinces chinoises l’an passé. Les chiffres officiels du dernier recensement seront publiés en avril prochain par le Bureau national des statistiques. Les 10,03 millions de bébés nés en 2020 comparés aux 11,79 millions de naissances en 2019, devraient accentuer le vieillissement d’une pyramide des âges chinoise qui, certes n’a pas encore la tête d’un champignon comme chez les voisins sud-coréens et japonais, mais est de de plus en plus marquée par le poids des cheveux gris.

« Ces vingt dernières années, le nombre des personnes âgées a quasi doublé en Chine, explique Liang Chunxiao, cofondateur de l'Aging Society 30 Forum, un think thank qui cherche des solutions à la Chine qui vieillit. Depuis 1999, les seniors représentent 7 % de la population, mais ce chiffre devrait passer à 14 % dans les prochaines statistiques. C’est la vitesse de l’augmentation qui inquiète. »

Volonté d'émancipation

La chute des naissances en 2020 est probablement marquée par la crise sanitaire et le confinement. Elle est aussi plus généralement le signe d’une volonté d’émancipation des Chinoises qui ne sont plus pressées d’épouser leurs beaux-parents, comme le veut la tradition de quatre générations sous le même toit en Chine.

Depuis la fin de la politique de l’enfant unique en 2016 et l’autorisation accordée aux couples de faire deux enfants, l’essentiel des pressions natalistes se sont portées essentiellement sur les femmes pour certaines plus indépendantes financièrement que leurs aînées. La campagne pour le deuxième enfant s’est également heurtée aux coûts de la vie et de l’éducation dans les mégapoles chinoises.

