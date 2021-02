L’UE a suspendu son aide à la formation de la police birmane après le putsch

Nous n’avons jamais vu de réactions aussi lentes. On a entendu les nombreuses condamnations, nous avons lu la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous attendons encore des actions concrètes venant de la communauté internationale qui sanctionneraient l’armée. Des sanctions contre les entreprises dirigées par les militaires, car ils ont un intérêt économique énorme en Birmanie, et nombre d’entre elles ont été montées et soutenues par des entreprises internationales. Nous voudrions un embargo mondial sur les armes, mais la Russie et la Chine mettront leur veto au Conseil de sécurité. Les militants en Birmanie disent vouloir une coalition mondiale qui imposerait un embargo, l’Union Européenne en a imposé un, alors pourquoi n’est-elle pas en train d’utiliser son pouvoir et son influence pour que d’autres pays la rejoignent ? Ce retard est dangereux car les Birmans sont en train d’appeler à l’aide. Vous voyez le nombre de panneaux dans les manifestations qui sont écrits en anglais plutôt qu’en birman ? C’est parce qu’ils en appellent directement à la communauté internationale. Nous sommes inondés de messages de Birmans réclamant des actions internationales, et rien n’a encore été fait.