La Chine et l'Inde parviennent à un accord de désengagement mutuel au Ladakh

Un convoi militaire indien au Ladakh en septembre 2020 (image d'illustration). AP - Dar Yasin

Après plus de neuf mois de tensions, l’Inde et la Chine ont conclu un accord de « désengagement » mutuel sur une partie de leur frontière litigieuse dans l’Himalaya. Le retrait des troupes des rives nord et sud du lac Pangong, au Ladakh, devrait contribuer à apaiser les tensions entre les deux géants asiatiques, qui ont connu en juin dernier leur premier affrontement meurtrier en 45 ans.