La Chine fête son Nouvel an espérant que l’année du bœuf écarte le Covid-19

Des habitants de Pékin marche dans la rue Qianmen, le 11 février 2021, avant le début des célébrations du Nouvel-An lunaire, qui marque le début de l'année du buffle le 12 février. AFP - NOEL CELIS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Un moment de fête et de retrouvailles en famille dans une grande partie de l’Asie : vendredi 12 février marque le Nouvel an lunaire et l’entrée dans l’année du bœuf de métal ou du buffle. L’animal, dans le zodiac chinois, symbolise l’énergie retrouvée et le retour au travail. À Pékin, beaucoup espèrent que cela permettra d’oublier l’année du rat et la pandémie de Covid-19.