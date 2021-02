Nouvelle-Zélande: grâce à un élu maori, la cravate n’est plus obligatoire au Parlement

Il n’est plus obligatoire de porter une cravate pour prendre la parole au Parlement. Vu de l’extérieur, cela n’a l’air de rien, mais mardi 9 février un député maori avait été expulsé de l’hémicycle parce qu’il voulait participer à la séance de questions sans porter ce qu’il décrit comme « un nœud colonial ». Le lendemain, les règles avaient été changées.

Publicité Lire la suite

« C'est une violation des droits des peuples indigènes, nous devons avoir la liberté d'exprimer notre identité culturelle dans un espace comme celui-ci », tempêtait mardi 10 février Rawiri Waititi après son expulsion de l’hémicycle. En lieu et place de cravate, le co-fondateur du parti Maori portait le hei-tiki, un pendentif traditionnel « adapté pour ce type de fonction », avait-il assuré.

Le lendemain, surprise : le président du Parlement le laisse poser sa question… sans cravate, et indique ensuite que la règle a changé. Il faut dire qu’entretemps, la Première ministre Jacinda Ardern a expliqué qu’elle ne s’oppose pas à une évolution, et estimé qu’il y a « des questions beaucoup plus importantes pour nous tous ».

Pas sûr que Rawiri Waititi soit d’accord : en 2020, lors de sa première intervention au Parlement, le député avait redressé sa cravate comme un nœud coulant au-dessus de son cou, et raconté comment un de ses ancêtres avait été pendu par les britanniques.

Mercredi 10 février, après sa victoire, il a rappelé que cette histoire de cravate symbolise en fait « une cause plus grande, l’assujettissement et l’assimilation auxquelles les Maoris ont dû faire face » depuis le début de la colonisation britannique, il y presque deux siècles. Pour beaucoup de maoris, cette colonisation explique pourquoi, aujourd’hui encore, leur population est la plus défavorisée du pays.

► À lire aussi : Les Néo-Zélandais votent pour l'euthanasie et contre la légalisation du cannabis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne