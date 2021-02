Pénurie de semi-conducteurs: la dépendance de l'Occident à l'Asie en question

En raison de la pénurie moidial de semi-conducteurs, le constructeur automobile américain Ford a réduit la production de son pick-up F-150. AP - Carlos Osorio

Texte par : RFI Suivre 6 mn

La production actuelle de puces électroniques dans le monde ne permet pas de répondre à toutes les demandes. Ces composants, indispensables à l'industrie automobile, sont aussi très utilisées dans dans l'électronique, les smartphones et les ordinateurs, dont la demande explose avec la pandémie qui a accéléré l'essor du télétravail et des loisirs à la maison. Alors qu'aux Etats-Unis, l'administration Biden se mobilise, l'Allemagne a demandé l'aide de Taïwan. Une pénurie qui appuie une fois de plus là où ça fait mal : la dépendance industrielle de l'Occident à l'Asie.