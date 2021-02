Birmanie: les rassemblements anti-coup d'État endeuillés par la mort d'une manifestante

Les manifestations contre le coup d'État des militaires birmans continuent, et fêteront leur deuxième semaine sans interruption ce samedi. À Rangoun, où la contestation se déroule toujours pacifiquement, les manifestants bloquent les rues en roulant très lentement pour empêcher la venue éventuelle de camions de soldats. La manifestante blessée par balles la semaine dernière est morte ce vendredi matin 19 février.

Avec notre correspondante à Rangoun, Juliette Verlin et Jelena Tomic et Clea Broadhurst, du service International de RFI

La première manifestation organisée par les ONG de défense des droits LGBTQ de Rangoun est partie ce vendredi matin en direction de la pagode Sule, dans le centre-ville historique.

En tête, les meneuses sont habillées en robe, en talons. Elles sont très maquillées, malgré le soleil et les 30 degrés du début de matinée. Elles ont ajouté un nouveau slogan aux chants habituels : elles dénoncent la police qui ne défend pas la population et vient arrêter les manifestants la nuit, à leur domicile.

C'est l'un des cortèges les plus colorés et les plus hétéroclites que Rangoun ait vu jusqu'ici. Il mélange jeunes et plus vieux, couples et amis, habillés très élégamment, ou plus simplement vêtus.

Démarche communautaire

D'après Hla Myat Thun, fondateur de Colors Rainbow, l'une des organisations phares du mouvement LGBT, c'était important d'organiser une manifestation de la communauté pour montrer leur soutien au mouvement anti-armée. Beaucoup d'associations, de groupes, viennent défiler entre eux. Il était donc logique à ses yeux que leur communauté fasse de même.

Près de 2 000 personnes sont venues marcher, estime Hla Myat Thun. Une fois arrivées devant Sule, un barrage de policiers les empêche de s'approcher de la pagode. La communauté s'assoit donc à même la route, à l'ombre d'un grand hôtel, et continue à chanter.

Décès de la manifestante blessée par balles

Déterminés, ces manifestants pacifiques n'en vivent pas moins avec la peur omniprésente de représailles sanglantes. Première victime de cette répression, la manifestante de 20 ans blessée par balles la semaine dernière lors d'une manifestation est décédée ce vendredi matin, a annoncé l'hôpital où elle était soignée. Son corps a été transporté à l'institut médico-légal de Naypyidaw pour être examiné.

Mya Thwate Thwate Khaing avait reçu une balle dans la tête le 9 février lors d'une manifestation contre le putsch dans la capitale administrative de la Birmanie.

Le modèle de Gandhi

Depuis le le coup d'État du 1er février, près de 500 personnes ont été arrêtées, membres du Parlement, militants ou journalistes. L'armée a émis des mandats d'arrêt contre des dizaines d'opposants à la junte.

« Nous nous battons tous pour restaurer notre démocratie, nous explique sous couvert d'anonymat une ancienne député de la Ligue nationale pour la Démocratie (LND), appartenant à la minorité ethnique Karen. La population est unie, quelle que soit l'appartenance ethnique, la religion ou l'orientation politique. Nous avons tous un objectif commun : abolir la Constitution de 2008 qui permet aux militaires de reprendre le pouvoir quelle qu’en soit la raison. Nous aspirons tous à une Nation démocratique et fédérale. »

Pou l'ancienne parlementaire, l'exemple à suivre se trouve en Inde : « Nous aimerions suivre le modèle indien, celui du Mahatma Gandhi qui à la tête du mouvement de désobéissance civile a réussi à ébranler le colon britannique. C'est un modèle que nous aimerions à terme transposer sur notre mouvement. La société a changé : elle ne ressemble pas à celle d'il y a quarante ans. Nous avons aujourd'hui des gens très jeunes, très bien organisés, connectés et éduqués. Ils ont voté pour la première fois et le suffrage universel compte à leurs yeux. »

Manifestation à Paris devant l'ambassade birmane

À l'étranger, le soutien de la diaspora au mouvement de résistance continue lui aussi. Ce jeudi 18 février, ils étaient quelques dizaines devant l’ambassade de Birmanie à Paris, pour manifester leur mécontentement face au coup d’État qui a renversé le gouvernement d’Aung San Suu Kyi.

Pancartes dans les mains, trois doigts levés en l’air en signe de résistance. Quelques dizaines de Birmans de tous âges ont scandé leurs slogans sous les fenêtres de l’ambassade ce jeudi après-midi.

Wunna, un doctorant de 27 ans, assure qu'il se battra jusqu’au bout pour que le peuple birman retrouve sa liberté : « J’ai grandi sous un régime militaire. J’ai grandi sous la dictature. Nous ne voulons plus de cela. À cette époque, nous n’attendions rien de l’avenir. On essayait juste de survivre. Il n’y avait aucune aspiration, aucune notion d’espoir possible. Alors qu’aujourd’hui, si. Et nous allons vraiment nous battre pour cet espoir. Nous avons envie de vivre la vie que nous souhaitons. Et nous ne voulons pas qu'on nous retire ça. »

« Ne pas accepter »

Pour faire écho au mouvement de désobéissance civile qui prend chaque jour de l’ampleur en Birmanie, Khin Zin Minn, femme au foyer, explique qu'il faut que les employés de l’ambassade cessent de travailler en signe de protestation. « Que ceux qui travaillent à l'ambassade birmane participent au Mouvement de désobéissance civile pour arrêter tout fonctionnement du gouvernement ! Et aussi à tous ces fonctionnaires : il ne faut pas soutenir [le coup d'État]. Parce que tout ce qu'on a fait pendant les dix dernières années, ils [les militaires putschistes] sont en train de l'écraser un par un, il ne faut pas l'accepter. »

Tous se disent prêts à poursuivre le combat, jusqu’à ce que la junte rende le pouvoir au gouvernement qu’ils ont élu démocratiquement, en novembre dernier.

