Des diplomates russes quittent la Corée du Nord sur un «chariot» ferroviaire

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMIDRussia%2Fposts%2F3199799220119497&width=500&show_text=true&height=803&appId" width="500" height="803" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> © Capture d'écran Russian Foreign Ministry/Facebook

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En l'absence de transport transfrontalier depuis la mise en place des restrictions liées au Covid-19, huit diplomates russes et leurs familles ont dû emprunter un « chariot » ferroviaire et le pousser eux-mêmes pour quitter la Corée du Nord et rentrer chez eux.