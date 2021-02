Reportage

Faire silence, la mesure originale anti-Covid-19 au Japon

La plupart des commerces japonais ferment à 20h. AP - Hiro Komae

Les bars et restaurants japonais innovent avec une mesure de précaution un peu particulière : ils demandent à leurs clients de faire silence. Motus et bouche cousue en public, donc. À table mais pas seulement car la règle s'applique aussi dans de plus en plus de magasins. Et les Japonais, très disciplinés, acceptent bon gré mal gré que leur liberté de parole soit limitée à cause du virus.