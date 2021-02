Birmanie: la police réprime les manifestations, une femme blessée par balle

Manifestants birmans anti-putsch militaire à Rangoun, le 27 février 2021. AFP - YE AUNG THU

Les manifestations dans le pays prennent à la fois un tour plus répressif et plus chaotique. La police birmane a violemment réprimé les rassemblements dans plusieurs villes du pays ce samedi 27 février et une femme a été blessée par balle, rapportent les services ambulanciers et des médias locaux.