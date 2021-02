Coup d'État en Birmanie: l'ambassadeur à l'ONU rompt spectaculairement avec la junte

L'ambassadeur birman aux Nations unies Kyaw Moe Tun lève trois doigts en signe de protestation contre le coup d'État militaire dans son pays, devant l'Assemblée générale de l'ONU le 27 février 2021. AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce vendredi 26 février, l’ambassadeur birman s’est adressé à ses homologues dans l’hémicycle de l’Assemblée générale des Nations unies. Il a non seulement dénoncé la junte et ses exactions en détails, mais a appelé aussi à plus de soutien de la communauté internationale. Il a été applaudi et encouragé par les États-Unis, l’Union européenne et l’organisation de la Coopération islamique.