Covid-19: «agir vite et fort», Auckland de nouveau confinée

Auckland, Nouvelle-Zélande (illustration) : faire du jogging tout en gardant ses distances. la Nouvelle-Zélande, qui affiche un bilan exemplaire en matière de lutte contre la pandémie, doit néanmoins reconfiner Auckland à partir de ce dimanche 28 février et pour au moins sept jours. REUTERS - FIONA GOODALL

La Nouvelle-Zélande, qui fait figure d'exemple dans la lutte contre le coronavirus avec seulement 26 morts et un peu plus de 2300 cas depuis le début de la pandémie, n'hésite pas une fois de plus à reconfiner la ville d'Auckland à la suite d'un nouveau cas positif non contrôlé.