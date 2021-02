Les Japonais invités à faire silence dans les commerces pour éviter de propager le Covid-19

Des Tokyoïtes dans les rues du quartier de Kabukicho le 8 janvier 2021. AFP - BEHROUZ MEHRI

RFI

Au Japon, la troisième vague de l'épidémie tarde à refluer. La plupart des commerces sont donc toujours tenus de fermer à 20 heures. C'est le cas des bars et des restaurants, notamment. Et, pendant la journée, pour éviter de se transformer en foyer d'infection, ils innovent avec une mesure de précaution un peu particulière: ils demandent à leurs clients de faire silence. Motus et bouche cousue en public, donc. A table mais pas seulement: la règle s'applique aussi dans de plus en plus de magasins.