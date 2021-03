Nouvelle-Calédonie: accord politique sur la reprise de l'usine de nickel du géant brésilien Vale

Le site de Goro, en Nouvelle-Calédonie. AFP/Marc Le Chelard

En Nouvelle-Calédonie, la reprise de l’usine de nickel du brésilien Vale, joyau industriel de l’île, vient de trouver un accord politique entre loyalistes, indépendantistes et chefs coutumiers kanaks, un accord qui devrait sauver 3 000 emplois. Ce dossier sensible et ultra politique agite depuis des mois cette collectivité française d'Océanie, les indépendantistes du FLNKS et des chefferies kanakes s’opposant à la reprise de Vale par un consortium calédonien et international, dont fait partie le géant du négoce Trafigura.