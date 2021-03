Inde: manifestation au Cachemire contre le maintien en détention d’un dirigeant religieux

Un Cachemiri tient une photo du chef religieux Umar Farooq en signe de protestation à l'intérieur d'une mosquée à Srinagar, le 5 mars 2021. À l'extérieur, les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants. AP - Dar Yasin

Texte par : RFI

En Inde, des affrontements ont eu lieu ce vendredi dans la région du Cachemire entre des manifestants et les forces de l’ordre. Des centaines de personnes protestaient contre le maintien en détention d’un dirigeant religieux retenu depuis un an et demi.