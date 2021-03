L'ONU, très discrète sur le dossier birman, en quête d'un consensus

Des ressortissants birmans vivant en Thaïlande lors d'une manifestation devant l'immeuble de l'ONU à Bangkok, le 4 mars 2021. Ils appellent à une intervention après le coup d'État du 1er février. AP - Sakchai Lalit

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Comme une mise en garde entre les lignes à la Chine. Alors qu’elle s’adressait au nom des États-Unis sur le Tigré jeudi 4 mars, après l’échec du Conseil de sécurité à s’entendre sur une déclaration commune, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a étonnamment annoncé la réunion du Conseil ce vendredi matin sur la Birmanie. Elle a demandé des voix plus fermes et plus unies, alors que l’ONU peine à atteindre les généraux birmans, qui continuent à attaquer la population birmane.