Le Pacifique en alerte au tsunami après un séisme important

Des habitants ayant évacué le littoral de Papamoa Beach, en Nouvelle-Zélande, après l'alerte tsunami déclenchée vendredi 4 mars 2021 dans le Pacifique. AP - George Novak

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Un séisme de magnitude 8,1 a été enregistré vendredi 4 mars à proximité des Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique. Les autorité ont déclenché dans la foulée une alerte au tsunami en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu et dans d'autres territoires. Des vagues importantes ont été redoutées, et les populations ont été appelées à évacuer le littoral. Après quelques heures de crainte, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Zélande ont levé l'alerte.