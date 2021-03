Afghanistan: un tournoi d'échecs réservé uniquement aux femmes

En Afghanistan, la Journée des droits des femmes a été entre autre célébrée lors d’un tournoi d’échecs 100% féminin à Kaboul, dans la cour d'un hôtel sous haute sécurité. Elles étaient une vingtaine à jouer à un jeu qui remporte de plus en plus de succès auprès des jeunes femmes depuis quelques années. Reportage.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

De part et d’autre d’échiquiers vert et blancs, une vingtaine de jeunes femmes s’affrontent en silence. Zainab avance l’un de ses pions noirs de deux cases puis appuie sur le minuteur. « Les sports ne sont pas acceptés par les familles des joueuses, regrette-t-elle. Mais les échecs le sont. C’est plus facile d’obtenir l’accord des familles. Et on peut jouer en ligne aussi. Ce sont les avantages des échecs. »

Il y a plus de 20 ans, sous le régime taliban, un tel tournoi en plein air aurait été impensable. Mais c’est certainement à Kaboul plus qu’ailleurs que la vie des femmes a changé. Et que certaines ont pu se lancer dans des activités.

Les échecs sont pour Mahnaz Saleem l’échappatoire à la réalité brutale. « En Afghanistan, il y a beaucoup d’explosions, c'est pour cela que nous ne pouvons pas aller à l'école ou à l'université, faire ce que nous aimons, explique-t-elle. Quand on joue aux échecs, on ne réfléchit à rien, mais juste au jeu. »

L’incertitude de l’issue des pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan est tout de même dans toutes les têtes. « Toutes les femmes ont peur de perdre ces opportunités. Parce que nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir. Nous avons peur », ajoute Mahnaz Saleem.

Zainab ne préfère pas y penser, mais plutôt rêver. « J’espère qu’un jour je pourrai être championne et battre un homme, lance-t-elle en riant. Si Dieu veut ! »

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le prix Simone Veil de la République française a été décerné à une femme politique afghane, Habiba Sarabi. Ministre des Affaires féminines en Afghanistan de 2002 à 2004, elle devient en 2005 la première femme dans l’histoire de l’Afghanistan à gouverner une province.

