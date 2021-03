Birmanie: deux manifestants tués, magasins et usines fermés après l'appel à la grève

Manifestants dispersés au gaz lacrymogène, à Rangoun, le 8 mars. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI

Deux manifestants pro-démocratie ont été tués lundi en Birmanie où les banques, des commerces et des usines restent fermés après l'appel des syndicats à intensifier la grève pour étouffer l'économie et faire pression sur la junte. Des fonctionnaires, des agriculteurs et des salariés du privé ont participé aux côtés de jeunes et d'activistes à des rassemblements à travers tout le pays.