Janaki Ammal, la pionnière oubliée des études botaniques indiennes

Botaniste indienne de renommée internationale, Janaki Ammal est née à la fin du XIXe siècle. En 1931, elle fut la première femme à obtenir un doctorat en botanique à l’université du Michigan. Ses travaux de recherche effectués à Londres, pendant les années de guerre, ont contribué à faire progresser nos connaissances sur l’évolution génétique des plantes. De retour en Inde dans les années 1950, elle a réorganisé la recherche botanique indienne et a marqué de son empreinte les études scientifiques dans l’Inde indépendante.

Confrontée au plafond de verre dans l’Angleterre coloniale comme dans son pays, malade de son conservatisme social, Janaki Ammal dut se battre constamment pour réaliser son rêve d’excellence scientifique.

« C’est en 1966 en allant se procurer le « Chromosome Atlas of Cultivated plants » que nous avons entendu pour la première fois l’histoire fascinante de Janaki Ammal, la co-auteure de ce classique de la botanique devenu notre Bible », racontent le couple d’horticulteurs Girija et Viru Viraraghavan, propriétaire d’une ferme horticole, dans le Sud de l’Inde. « Depuis, poursuivent le duo, nous avons toujours éprouvé une très grande admiration pour elle et pour les combats qu’elle a dû mener pour s’imposer dans le monde très masculin des chercheurs et des universitaires internationaux. »

L’admiration de ce couple d’horticulteurs pour cette scientifique, éminente spécialiste de l’hybridation des plantes, les a conduits à créer il y a deux ans une nouvelle variété de roses, qu’ils ont nommée « Janaki Ammal », en hommage à cette grande dame de la science moderne en Inde. La couleur jaune orangée de la fleur s’inspire du sari en soie jaune que la scientifique aimait porter dans les dernières années de sa vie, ce qui lui a souvent valu d’étre comparée par ses admirateurs à une moine bouddhiste, hiératique et solennelle…

La rose baptisée Janaki ammal en hommage à la contribution de cette botaniste pionnière d'origine indienne à l'horticulture. © John Innes Center, Londres

Race, caste, genre et science

Disparue depuis bientôt trois décennies, Janaki Ammal se trouve aujourd’hui reléguée dans le panthéon poussiéreux des grands hommes et femmes de l’Inde moderne. Son nom ne parle plus aux générations montantes. Selon les spécialistes, elle est « la pionnière oubliée des études botaniques indiennes ».

« L’historiographie officielle des sciences dans l’Inde indépendante est profondément machiste et a tendance à occulter le rôle des femmes », se lamente Vinita Damodaran, une arrière petite-nièce d’Ammal et elle-même professeure d’histoire à l’université du Sussex, en Angleterre. « Pourtant les travaux de recherche effectués par cette femme qui a consacré sa vie à la science, ont joué un rôle crucial dans l’élargissement de nos connaissances en botanique, contribuant parfois à des avancées pratiques, notamment dans les domaines de la production de la canne à sucre et de l’aubergine », rappelle Damodaran. Cette dernière organise régulièrement des conférences consacrées à la trajectoire hors du commun de sa prestigieuse aïeule. Les articles qu’elle a publiés sur celle-ci sont riches en intuitions sur le contexte politique et social des recherches effectuées par Janaki Ammal et proposent des analyses en profondeur de l’impact des discriminations sociales liées à la race et au genre sur l’évolution professionnelle et personnelle de la scientifique.

Les admirateurs de la grande dame parlent de sa ténacité, de son intelligence et de sa détermination pour aller jusqu’au bout de ses ambitions. Malgré les obstacles qui ont émaillé son parcours, Janaki Ammal avait plusieurs premières à son actif, racontent-ils. En 1931, elle fut la première femme à obtenir un doctorat en botanique aux Etats-Unis. Première femme à travailler comme chercheuse à John Innes Centre, grand institut londonien de recherche et d’expérimentation en botanique et en microbiologie, elle fut aussi la première femme à siéger à l’Académie des Sciences de l’Inde…

« Son plus grand regret était de ne pas pouvoir faire partie de la très britannique Royal Society, équivalente de l’Académie française, à laquelle avaient été élus tous les pairs masculins de sa spécialité. Malgré l’importance de ses propres recherches, qu’elle n’ait pas pu accéder à cette institution prestigieuse, mais qui reste encore aujourd’hui une forteresse blanche et très masculine, est emblématique du parcours personnel et professionnel difficile de mon arrière grande-tante », souligne la professeure Damodaran.

Alphabétisation des filles

Un parcours qui a débuté dans l’Etat du Kérala dont la famille Ammal était issue. Edavaleth Kakkat Janaki Ammal était née en 1897, à Tellicherry, une petite ville située dans le nord de cet Etat. Sa mère était métisse, fruit d’une passion passagère entre une Indienne et un administrateur colonial britannique. Son père qui avait épousé sa mère en secondes noces, appartenait à la communauté thiya, une communauté d’agriculteurs, classée parmi les basses castes du Kérala, mais il avait réussi à s’élever jusqu’au rang de magistrats officiant dans les tribunaux locaux. Apparemment, l’homme était versé dans l’art du jardinage, et avait constitué une vaste bibliothèque dans sa maison autour des thématiques de la nature et la vie sauvage. Il aurait transmis à sa fille son intérêt pour les plantes et les sciences naturelles.

Janaki Ammal, étudiante à l'université de Michigan dans les années 1930 © CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Dixième enfant de son père, Janaki a grandi dans un milieu de classe moyenne. Ses parents n’avaient pas beaucoup d’argent, mais avaient adopté les valeurs et les normes occidentales, s’attachant à donner à leurs enfants l’opportunité de s’arracher à leur condition par le biais de l’éducation. Dans cette famille, les filles comme les garçons étaient encouragés d’aller à l’école, ce qui était plutôt exceptionnel pour l’époque, étant donné que, comme l’écrit, Vinita Damodaran, « en 1913, le taux d’alphabétisation féminine s’élevait à moins de 1% », avec, à travers l’ensemble de l’Inde, « moins d’un millier de jeunes filles inscrites dans les lycées ». (1)

Ce qui était également exceptionnel, c’était le choix fait très tôt par la jeune Ammal de se spécialiser en botanique, alors que les filles qui avaient la chance d’aller à l’école optaient plutôt pour des sujets artistiques ou littéraires. Au sortir de l’adolescence, elle fit aussi le choix de ne pas se marier pour pouvoir consacrer sa vie à la science. « C’est la prise de conscience de sa vocation dont la réalisation va permettre à la jeune femme de s’émanciper, chemin faisant, des limites que la société indienne lui imposait en raison de ses origines métisses et de basse caste », soutient Vinita Damodaran.

Sa prise de conscience s’est traduite dans un premier temps par l’affirmation par Ammal de sa volonté d’indépendance par rapport à sa famille. C'est ainsi que lorsque sa scolarité était terminée au début des années 1920, elle est venue s’installer à Madras (aujourd'hui Chennai), capitale régionale, et commença à gagner sa vie en enseignant la botanique dans un lycée pour filles. En 1924, bénéficiant d’une bourse, elle s’envole pour les Etats Unis pour faire sa maîtrise en sciences à l’université de Michigan. Elle y retournera en 1931 pour soutenir sa thèse doctorale, qui portait sur l’évolution génétique des plantes.

Sur son trajet de retour en Inde, elle s’arrêta à Londres pour parfaire sa formation en travaillant pendant un an à l’institut John Innes, sous la direction du célèbre biologiste et généticien C.D. Darlington. L’homme était surtout, connu pour avoir découvert la mécanique du croisement chromosomique dans les cellules vivantes. Leur collaboration jettera les bases d’une amitié scientifique féconde, qui va durer jusqu’à la fin de leurs vies.

Un demi siècle de découvertes et d'accomplissements

Le retour en Inde, en 1932, de Janaki Ammal, doctorat en poche, marque le début formel de sa carrière professionnelle. Cette carrière, qui s’est déroulée en partie en Inde, et en partie en Occident, a duré presqu’un demi siècle et fut émaillée de découvertes, d’accomplissements et querelles idéologiques.

L’un des moments fondateurs de la carrière professionnelle de la jeune Janaki Ammal fut son passage au « Sugarcane Breeding Institute », à Coimbatore dans le sud de l’Inde, dans la deuxième moitié des années 1930. Les travaux d’hybridation réalisés dans le cadre de cette organisation spécialisée dans les croisements intergénériques de la canne à sucre, permirent à la scientifique balbutiante de développer une nouvelle variante de cannes, particulièrement riches en sucrose, et dont la culture était mieux adaptée aux conditions climatiques locales. Ce fut un premier grand succès pour Ammal, dont le savoir-faire qui s’appuyait sur les découvertes récentes de la génétique, permit à assurer à l’Inde l’autosuffisance en matière de production sucrière.

La parution en 1945 de l’opus magnum de Janaki Ammal fut un autre moment fort de cette carrière professionnelle riche en événements. Bloquée à Londres en 1940 en raison de la guerre, la scientifique indienne réintègra le Centre John Innes où elle avait effectué autrefois un stage de formation post-doctorale.

Le « Chromosome Atlas of Cultivated Plants » est né de la collaboration d'Ammal avec Cyril Darlington, désormais directeur de l’organisation. Cet ouvrage qui livre des données chromosomiques sur plus de 10 000 espèces de plantes à fleurs va rapidement devenir un texte de référence pour les étudiants en botanique, en horticulture ou encore en cytogénétique des

Cet atlas des chromosomes des plantes rédigé par le biologiste Darlington en collaboration avec Janaki Ammal, publié en 1945, demeure encore aujourd'hui une référence incontournable dans le domaine des études botaniques. © Abe Books

plantes. Il permit surtout d’asseoir la réputation internationale de la scientifique indienne, au point qu’à peine le livre sorti, cette dernière est débauchée par la prestigieuse « Royal Horticultural Society », chargée de promouvoir le jardinage et l’horticulture en Grande-Bretagne et en Europe depuis les premières années du XIXe siècle.

Dans les années 1950, alors qu’elle est au faîte de sa reconnaissance internationale en tant que botaniste et généticienne, la scientifique décide de revenir en Inde, à l’invitation du Premier ministre Nehru en personne. A la tête d’un pays fraîchement indépendant et soucieux d’instiller dans la population majoritairement jeune un esprit scientifique, le Premier ministre nomme Janaki Ammal à la tête du laboratoire botanique central, dont dépend l’importante organisation « Botanical Survey of India », chargée d’établir périodiquement l’inventaire détaillé des ressources en plantes du pays.

A Ammal incombe la tâche de donner une nouvelle impulsion à l’action de cette organisation considérée comme primordiale par le Premier ministre et son gouvernement « afin de consolider la base botanique de l’agriculture indienne ». La réponse de la nouvelle directrice consiste à décentraliser l’organisation, en créant des antennes régionales dotées de vastes pouvoirs décisionnels. Cette configuration, perpétuée par les administrations qui se sont succédé depuis les années 1950-1960, successeurs de Janaki Ammal, permet d’étudier de façon plus détaillée les ressources végétales du pays.

Les ressources ethnobotaniques

La découverte de l’ampleur de ces ressources à la faveur de ses déplacements à travers l’Inde en sa qualité de chef botaniste fut, pour la scientifique Janaki Ammal, un tournant crucial dans sa propre approche de sa discipline et ses enjeux. Après avoir longtemps favorisé à travers ses recherches l’exploitation commerciale des plantes, elle s’attache désormais à utiliser son pouvoir pour mieux préserver les richesses ethnobotaniques de son pays par la politique du tout industriel du gouvernement. Dans les fora nationaux et internationaux, elle condamne la stratégie de réaménagement du territoire du gouvernement, qui conduit, selon elle, à la destruction massive des forêts indiennes.

C’est son souci de préserver l’économie de subsistance des populations indigènes, détentrices de savoirs ethnobiologiques ancestraux, qui conduit la scientifique à prendre fait et cause dans les années 1970 pour la préservation des forêts dans l’Etat du Kérala, aux côtés des écologistes indiens. Leur mouvement « Save Silent Valley » s’opposait au projet du gouvernement de construire un projet hydroélectrique, qui aurait eu pour conséquence d’inonder une vaste région forestière (« silent valley »), riche en arbres antiques et ressources végétales. Le retentissement national et international suscité par ce projet, obligea, en 1985, le gouvernement indien à faire marche arrière et à accéder à la demande des militants écologistes de transformer la vallée en question en un parc national.

Ténacité et constance

Janaki Ammal avait dédié sa vie à la science et ne s'est jamais mariée. Elle meurt à l'âge de 87 ans, à Chennai, dans la solitude, entourée seulement de ses chats. © Wikipédia

Disparue en 1984, à 87 ans, Janaki Ammal n’a pas assisté au triomphe de la cause des peuples indigènes et des tribaux qu’elle a défendue avec ténacité et constance. Le 7 février 1984, elle était en train de travailler dans son laboratoire de recherche, à Maduravoyal, quartier résidentiel de Chennai, lorsque la mort l’a emportée.

La notice nécrologique parue le lendemain dans les journaux indiens rappelait simplement : « Janaki Ammal était la pionnière de la botanique indienne. Elle est restée fidèle à ses études et à sa recherche, jusqu’à son dernier souffle ».

(1) "Gender, race and science in Twentieth Century India: E.K. Janaki Ammal and the History of Science", in History of Science, September 2013

