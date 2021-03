Birmanie: la répression de la junte s'abat sur des journalistes

via REUTERS - OBTAINED BY REUTERS

La junte est plus déterminée que jamais à éteindre l'insurrection pacifique contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi le 1er février. L'armée plonge tous les jours davantage la Birmanie « dans un climat de peur », déplore l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP) qui recense au moins 60 civils tués depuis le putsch. La junte nie toute implication dans leur mort.

Plus de 1 800 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines en Birmanie. Au lendemain d'une opération de police contre l'agence de presse Myanmar Now, une autre a visé ce 9 mars le média indépendant Mizzima. Ce média et d'autres organes de presse indépendants se sont vu retirer leur licence de publication. Des hommes armés ont procédé à plusieurs interpellations, notamment à Kamayut Media, où le rédacteur en chef et le cofondateur ont été arrêtés.

« Je dirais qu’au moins cent personnes, des policiers, des militaires et des individus en civils ont fait irruption cet après-midi à 13h30 dans les bureaux de Kamayut Media, raconte Ma Kyi Thar, la soeur d'un des journalistes arrêtés, jointe par Jelena Tomic, du service international de RFI. Je n’étais pas présente, mais des témoins m’ont rapporté qu’ils sont restés sur les lieux environ deux heures, ils ont fouillé les PC, les ordinateurs portables et criaient sur tout le monde. Ils ont ensuite emporté avec eux des documents et des ordinateurs. Deux personnes ont été arrêtées : Nay Than Maung, le rédacteur en chef et Han Thar Nay ».

« Nay Than Maung est citoyen américain, mon frère a la nationalité birmane. Il est également le cofondateur de Kamayut Media, précise-t-elle. Nous n’avons aucun contact avec eux, et nous ne savons pas où ils ont été emmenés. Je suis très inquiète pour leur sécurité et leur vie. La population birmane, mais aussi les journalistes, sont la cible de menaces. Nous vivons une situation très critique, car toute la population birmane doit faire face à une junte extrêmement brutale ».

La LND est aussi particulièrement dans le collimateur avec de nombreux responsables arrêtés ces derniers jours et un représentant local tué. Médecins, enseignants, avocats, cheminots se sont mis en grève depuis le coup d'État, perturbant les activités de nombreux secteurs de la fragile économie birmane avec des bureaux ministériels vides, des écoles et des hôpitaux fermés et des banques dans l'incapacité de fonctionner. La junte a mis en garde les fonctionnaires : ceux qui n'auront pas repris le travail à partir du 8 mars seront licenciés.

