Nouvelles révélations sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie française

Entre 1966 et 1974, l’armée française a procédé à plus de 40 essais nucléaires atmosphériques au cœur des atolls du Pacifique, en Polynésie française. Les milliers de documents déclassifiés, analysés par le site web d’investigation Disclose et les membres du programme « Sciences et sécurité » de l’université de Princeton, démontrent qu’un territoire aussi vaste que l’Europe a été touché par les retombées radioactives, contaminant 110 000 personnes.

Sur les 193 tests nucléaires effectués à Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française, 46 étaient des essais atmosphériques.

Le 2 juillet 1966, la première bombe atomique, nom de code: « Aldébaran », explose sur une barge ancrée dans un lagon bleu à côté de Mururoa. Quelques microsecondes après l’explosion, une boule de feu de plusieurs milliers de degrés, s’élève en l’air et vaporise tout ce qu’il y a autour. En refroidissant, la masse se transforme en un énorme nuage radioactif, ce fameux « champignon atomique », qui dans les 10 minutes, sera dispersé par le vent.

À 424 km de là, les 450 habitants des îles Gambier - renommés pour la culture des perles noires - n’ont pas su qu’ils venaient de recevoir une douche radioactive.

Un « plan de prévention » inexistant

Avant la première explosion, le haut commandement de l’armée française avait décidé de ne rien faire pour protéger les populations, afin de garder une image positive de ce programme de tests. L’armée française avait, en principe, tout prévu : les cartes militaires qui ont été déclassifiées dessinent une « zone de danger radiologique », formant un cône d’un millier de kilomètres vers l’est, à partir de Mururoa, mais les îles Gambier étant juste à l’extérieur de ce cône, aucune mesure de protection n’a été prise.

Et 3 heures avant l’explosion, la météo annonça un vent soufflant à 1500 m d’altitude, vers le sud-est en direction de Mangareva, l’île la plus peuplée de l’archipel. L’armée en eut connaissance, mais la bombe explosa quand même. L’explosion du 2 juillet a entraîné une radioactivité des sols s’élevant à 61 Millions de becquerels/m2, un niveau atteint uniquement lors des catastrophes nucléaires les plus graves.

Les îles Gambier ont été contaminées 31 fois par des retombées radioactives.

Des essais lourds de conséquences

Dans la population des îles Gambier, il y avait, d’après des chiffres de l’INSEE, 61 enfants entre 4 et 8 ans présents lors de la première explosion. Or, les enfants sont particulièrement sensibles aux radiations, et surtout leur thyroïde, la glande la plus sensible à l’iode radioactive, présente dans les retombées. Sur l’ensemble des atolls touchés par les retombées radioactives, le nombre de cancers est plus élevé que la moyenne et l’hypothèse la plus plausible est qu’ils sont la conséquence des explosions nucléaires.

Un rapport demandé par le gouvernement local de la Polynésie française en février 2020 montre, en effet, l’abondance anormale de cancers de la thyroïde dans la population ; il s’agit du premier document officiel y faisant référence, mais il n’a pas été rendu public. En complément, l’ONG Disclose a recueilli de nombreux témoignages de familles entières décimées par des cancers variés : cancers du sein, de la peau, de la gorge, mais aussi de nombreux cancers de la thyroïde.

Autres essais, autres victimes

En 1971, la France commence débute sa cinquième année des tests d’arme nucléaire dans le Pacifique sud. Cette fois, il s’agit d’une bombe à l’uranium enrichi, nom de code : « Encelade ».

À 22h15, le 12 juin 1971, la bombe explose, expulsant 500 kilotonnes d’énergie, un nuage atomique géant commence à être poussé par le vent, il atteindra le petit atoll de Tureia, dans l’archipel des Tuamotou, à 117 km de Mururoa, à 7h le lendemain matin. Les 68 habitants de Tureia, n’ont pas été évacués avant l’essai.

Or, il pleut dans la nuit du 12 au 13, et la pluie qui tombe contamine la population, les réserves d’eau potable et les sols. Le Commissariat à l’Énergie Atomique – CEA –dresse alors des cartes de la contamination, mais elles ne sont pas communiquées à la population.

Enfin, en 1974, une bombe au nom de code « Centaure », explose malgré des prévisions météos défavorables. Les enquêteurs de Disclose estiment qu’elle a contaminé 110 000 personnes sur Tahiti et les îles alentours.

La responsabilité de l’État français

L’État français – le CIVEN, Comité d’Indemnisation des Victimes d’Essais Nucléaires - reconnaît une victime des retombées quand la personne a reçu une dose de radioactivité supérieure à 1 millisievert (mSv) par an, mais pour l’instant peu de victimes ont été officiellement reconnues. 454 victimes étaient dédommagées en novembre 2019, et un rapport récent du ministère de la Santé polynésien suggère un chiffre de 10 000 victimes pouvant demander compensation, mais les calculs de Disclose en rapportent 10 fois plus.

Le CEA a effectué, en 2006, une estimation des contaminations et donc des victimes potentielles, mais Disclose démontre que les mesures qui enregistraient les plus forts niveaux de contamination ont disparu des cartes. Leurs calculs sous-estiment en réalité largement l’impact des retombées radioactives, et donc la reconnaissance du nombre de victimes potentielles.

