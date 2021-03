Covid-19: le vaccin développé par l'Inde enfin validé par les scientifiques

En Inde, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté samedi 16 janvier. REUTERS - AMIT DAVE

2 mn

Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet lève enfin les doutes sur la sûreté du vaccin développé par l’Inde. Appelé Covaxin, il avait fait l’objet de polémiques dans le pays, car New Delhi a autorisé son utilisation sur la population en janvier, alors que les essais cliniques n’étaient pas terminés. Et il a même été exporté. Cette validation scientifique est donc la bienvenue.