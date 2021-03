Hong Kong: méfiance grandissante envers le vaccin chinois après trois décès

À Hong Kong, où la vaccination contre le Covid-19 a commencé très tardivement, fin février, l’enthousiasme des premiers jours a cédé la place à une certaine méfiance. Car trois personnes sont décédées dans les jours qui ont suivi leur inoculation et plusieurs autres sont hospitalisées dans une situation critique même si, pour le moment, les autorités médicales n’ont établi aucun lien de cause à effet.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Les queues des premiers jours ont disparu devant les centres de vaccination qui dispensent le vaccin chinois Sinovac à Hong Kong depuis le 23 février.

La participation des inscrits « prioritaires » au programme de vaccination est tombée de 90% à 72% après l’annonce d’au moins trois cas de patients morts dans les jours qui ont suivi leur vaccination. Deux de ces trois patients souffraient de facteurs de comorbidité tels que du diabète, du cholestérol, de hypertension ou d'obésité et le ministère de la Santé a affirmé pour le moment que ces décès étaient sans rapport avec le vaccin.

Opacité du gouvernement

Sur les quelque 110 000 personnes vaccinées au Sinovac, au moins 45 ont également dû être hospitalisées dans les heures ou les jours qui ont suivi leur vaccination.

Ce 10 mars, deux associations de médecins ont toutefois appelé le gouvernement à fournir des indications plus précises sur les risques pour certaines populations.

Le public questionne le fait que les autorités sanitaires de Hong Kong ont approuvé l’administration du vaccin Sinovac aux plus de 60 ans, contrairement aux autorités chinoises.

Depuis le premier cas de Covid-19 identifié à Hong Kong, il y a plus d’un an, 202 personnes sont décédées sur 7,5 millions d’habitants, soit l'un des bilans les plus faibles du monde.

