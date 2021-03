Reportage

Japon: dix ans après l'accident nucléaire, Fukushima peine encore à se relever

Un couple de Japonais prient pour les victimes du drame de Fukushima, survenu le 11 mars 2011. AP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

À Fukushima, au nord du Japon, le tremblement de terre puis le tsunami qui avait suivi avaient démoli partiellement ou totalement plus de 100 000 habitations, le 11 mars 2011. Dix ans plus tard, neuf chantiers publics de reconstruction sur dix ont été menés à bien. Pour autant, le redécollage de la région se fait attendre. Et l'inquiétude grandit dans la région de Fukushima, car le gouvernement est en passe d'autoriser le rejet dans l'océan Pacifique d'un million de tonnes d'eaux provenant de la centrale nucléaire.