Vaccination contre le Covid-19: des soignants plutôt méfiants en Chine aussi

Si en France, les soignants sont réticents à se faire vacciner, cette hésitation se retrouve également en Chine, pourtant premier fabricant de vaccin contre le Covid-19. Un récent sondage montre ainsi que moins de 74 % des agents publics à Pékin se seraient vaccinés volontairement.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les travailleurs médicaux ne courent pas après le vaccin à Pékin, alors qu’ils font partie des groupes prioritaires. Selon une étude publiée au début du mois dans le très officiel journal chinois des vaccins et de l’immunisation, plus le niveau de connaissance et d’éducation des agents de santé est élevé, moins ils sont disposés à recevoir leur dose.

Or, les personnels du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sont par définition une « population-clé en raison de leur risque élevé d’infection », précise l’article. Mais une partie d’entre eux estime probablement qu’il n’y a pas urgence à se faire vacciner dans la Chine du « zéro Covid » où, encore ce 9 mars, aucun cas local de contamination n’a été rapporté à l’échelle de ce pays-continent.

« Course contre les mutations du virus »

La défiance est particulièrement marquée dans la capitale, mais pas seulement. « Je ne veux pas être un rat de laboratoire », confiait un médecin d’un hôpital du Dongbei, dans le nord-est de la Chine en décembre dernier, dans des propos rapportés par le South China Morning Post. Depuis, le message est passé, confient certains professionnels de santé, qui affirment que les chiffres doivent être étudiés avec précaution.

Le sondage réalisé auprès de 3000 agents de santé remonte au printemps dernier et un tiers d’entre eux n’ont pas répondu aux questions. Le groupe chargé de l’enquête recommande un travail de pédagogie et d’explications auprès des soignants et d’autres groupes à risques.

« La campagne de vaccination est une course contre les mutations du coronavirus », a indiqué Zhong Nanshan, épidémiologiste et conseiller auprès du gouvernement, sachant que la cadence va devoir s’accélérer pour répondre à l’objectif fixé par les autorités sanitaires qui entendent vacciner 40 % de la population chinoise d’ici à l’été prochain.

► À lire aussi : En Chine, la vaccination anti-Covid bientôt possible dès 3 ans?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne