Portrait

Zhong Shanshan, homme le plus riche de Chine, roi de la bouteille d'eau et «anti-Jack Ma»

Zhong Shanshan, le 6 mai 2013. AFP - STR

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Zhong Shanshan, qui a fait sa fortune dans l’eau minérale et les tests Covid-19, est désormais l'homme le plus riche de Chine et même d'Asie. À 65 ans, celui qui arrive à la sixième place de la liste Hurun a commencé comme maçon. Il pèse aujourd'hui près de 71 milliards d’euros et est présenté dans la presse chinoise comme l’« anti-Jack Ma ».