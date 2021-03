Tensions avec la Chine: un navire de guerre américain franchit le détroit de Taïwan

Un navire de guerre américain a franchi le détroit de Taïwan, a annoncé ce 11 mars la marine américaine, au lendemain d'une mise en garde d'un commandant affirmant redouter une invasion de ce territoire par la Chine d'ici 2027.

Le USS John Finn, destroyer lance-missiles de la classe Arleigh Burkede, a navigué ce 10 mars dans le détroit qui sépare la Chine continentale et Taïwan. La troisième opération de ce type depuis l'investiture du président américain Joe Biden est destinée à « montrer l'engagement des États-Unis en faveur d'une zone indo-pacifique libre et ouverte », a déclaré la Septième flotte des Etats-Unis.

Ce passage s'est déroulé le jour où le commandant des forces américaines dans la région, l'amiral Philip Davidson, a affirmé devant une commission du Sénat américain redouter une menace militaire de la Chine de plus en plus grande. « Je crains qu'ils ne soient en train d'accélérer leur projet de supplanter les États-Unis d'ici 2050, a-t-il déclaré. Il est clair que Taïwan fait partie de leurs ambitions et je pense que la menace est évidente dans la décennie qui vient, en fait au cours des six prochaines années ».

Les conflits en mers de Chine. RFI

Pékin, considère Taïwan comme une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance sur l'île. Depuis l'arrivée au pouvoir à Taïwan en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, issue d'un parti considéré comme hostile par Pékin, la Chine a multiplié les efforts pour isoler davantage l'île, d'un point de vue diplomatique, économique, mais aussi militaire. L'an dernier, des avions militaires chinois ont effectué 380 incursions dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan.

