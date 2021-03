Sommet virtuel du Quad: le Japon réfléchit à sa relation avec le voisin chinois

Le ministre des Affaires étrangères du Japon, Toshimitsu Motegi, entouré de son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar (gauche) et du Premier ministre japonais Yoshihide Suga (droite), le 6 octobre 2020 lors du sommet du Quad à Tokyo. AFP - NICOLAS DATICHE

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga participe, ce vendredi 12 mars, avec le président américain Joe Biden et les Premiers ministres australien et indien, à un sommet virtuel du « Quad », le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. Le Quad a été créé à l'initiative du Japon en 2007 pour favoriser le dialogue et la coopération entre les démocraties de la région indo-pacifique.

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles Tout comme l'Inde et l'Australie, le Japon ne veut pas être embarqué au sein du Quad dans un front antichinois. Il apprécie toutefois que le président américain ait choisi le Quad pour en faire un de ses premiers sommets virtuels. Et qu'il essaie de montrer, contrairement à Donald Trump, que le Quad n'est pas une alliance qui se constitue contre un pays en particulier. Reste qu'en mettant à l'agenda du Quad la protection de la liberté de navigation, le respect du droit de la mer, le Japon s'inquiète des revendications territoriales de la Chine sur une grande partie de la mer de Chine-orientale, un lieu de passage important reliant la Chine aux autres pays de l'Asie de l'Est. Le Japon est en conflit territorial avec la Chine à propos des îles Senkaku, au sud d'Okinawa, qui concentre plus de la moitié des bases américaines sur sol japonais. Vers un Otan asiatique ? Le Japon est intégré dans la stratégie militaire américaine en Asie. Il a mis en place des coopérations avec les marines de l'Inde et de l'Australie. Car il ressent les revendications chinoises comme une menace sur la liberté de navigation. Tokyo est aussi favorable à une réponse collective aux inquiétudes suscitées par la montée en puissance de la Chine et à un élargissement du Quad à l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) mais aussi à l'Europe. Le Quad deviendrait ainsi un forum plus ouvert où seraient abordées un ensemble de questions économiques, commerciales ou environnementales et pas seulement sécuritaires posées par la montée en puissance de la Chine. Le Japon ne veut pas d'une confrontation géopolitique avec la Chine qui est aujourd'hui un partenaire commercial aussi important pour ses entreprises que les États-Unis. Tokyo n'ignore pas que l'allié américain cherche à faire du Quad une alliance des démocraties dans la région qui pourrait se transformer en une alliance militaire, une sorte d'Otan asiatique si la Chine se montrait encore plus agressive. Nouvelle impulsion sous Joe Biden Le Quad est une coopération informelle entre quatre pays - États-Unis, Japon, Australie et Inde - qui vise à coordonner les relations diplomatiques ou encore des exercices militaires dans la région indo-pacifique. Les quatre pays profitent par ce biais d’échanges en matière de renseignement et de sécurité, comme jamais auparavant. Cette coopération est souvent perçue comme un contrepoids à la puissance grandissante de la Chine. Mais les déclarations publiées en amont du sommet se sont, dans les faits, bien gardées de mentionner Pékin, qui de son côté ne voit pas cette rencontre d’un bon œil. Après avoir connu un passage à vide lors du départ de l'Australie en 2008, le groupe ressuscite en 2017, se sentant menacé par la montée en puissance de la Chine, notamment dans le domaine maritime et l'affirmation de tensions en mer de Chine du Sud. Le président américain Joe Biden souhaite adopter une attitude moins offensive vis-à-vis de Pékin que son prédécesseur. En effet, la politique de l'administration Trump déplaisait à l’Australie et l’Inde, deux grands partenaires économiques de la Chine. Depuis 2017, de nombreuses réunions informelles se sont tenues entre ministres des Affaires étrangères, mais il s'agit de la première fois que les chefs de ces quatre gouvernements se rencontrent depuis la formation du groupe en 2007. ► À lire aussi : L'ombre de la Chine plane sur le sommet du Quad NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR