Sommet virtuel du Quad: un partenariat pour contenir l'influence de la Chine

L'Australien Scott Morrison, l'Indien Narendra Modi, le président américain et le Japonais Yoshihide Suga, le 12 mars 2021. AP - Dean Lewins

C’est la première fois que le Quad, une alliance informelle née dans les années 2000, se réunissait au plus haut niveau. Une réunion virtuelle certes, mais Joe Biden, et les Premiers ministres indien, japonais et australien ont promis de se retrouver en personne au cours de l’année.