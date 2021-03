La Chine préoccupée par la colère des manifestants birmans à son endroit

Les manifestations pro-démocratie se poursuivent ce lundi 15 mars en Birmanie. AFP - STR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les téléphones portables ne passent plus ce lundi 15 mars en Birmanie. Le réseau mobile a été coupé, seules certaines applications continuent de fonctionner via le wifi. Pékin a appelé ses ressortissants à la prudence après le saccage de dizaines d’usines chinoises dans le pays. Les autorités chinoises se disent « très préoccupées » et demandent la cessation des violences