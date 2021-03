Afghanistan: nouvelle conférence à Moscou en présence des talibans et de l’émissaire américain

Alors que la reprise des négociations à Doha, sous l’égide de Washington, se fait attendre, les efforts diplomatiques se multiplient pour parvenir à un accord en Afghanistan entre le gouvernement et les talibans. Les parties se retrouvent à Moscou lors d’une rencontre ce jeudi 18 mars qui se veut « complémentaire » des initiatives américaines et qui signe le rôle de la Russie dans le dossier. Mais Moscou espère aussi tirer son épingle du jeu afghan.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

« Promouvoir les négociations de paix, réduire la violence et mettre fin au conflit armé » : derrière cet objectif officiel se cache pour Moscou la volonté de jouer le rôle d’intermédiaire en Afghanistan. Car pour la Russie, il s’agit d’abord d’assurer la sécurité des pays d’Asie centrale, limitrophes de l’Afghanistan, considérés par Moscou comme faisant partie de sa zone d’influence.

Le risque terroriste, et celui d’une infiltration djihadiste depuis l’Afghanistan, figure ainsi parmi les priorités de la diplomatie russe. À cela vient s’ajouter la volonté de revenir dans une zone que la Russie avait délaissée durant plusieurs décennies. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis la fin guerre d’Afghanistan et le départ des troupes soviétiques, et Vladimir Poutine estime désormais que son pays se doit d’y jouer un rôle à nouveau.

Enfin, s’ajoute la perspective toujours alléchante aux yeux du Kremlin de marquer des points là où les États-Unis semblent en difficulté. Washington voyait plutôt d’un mauvais œil les efforts déployés par la Russie dans le dossier afghan. Mais la diplomatie américaine semble considérer désormais que toute aide extérieure est bonne à prendre. Contrairement aux réunions organisées par le passé à Moscou, celle-ci se fera donc en présence de Zalmay Khalilzad, l’émissaire américain pour l’Afghanistan.

► À lire aussi : Afghanistan: le plan de sortie de crise de Joe Biden suscite l'inquiétude

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne