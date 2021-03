Ouïghours: la Chine interne des enfants dans des «camps pour orphelins», dénonce Amnesty

Des enfants ouïghours âgés parfois d'à peine cinq ans sont séparés de leurs parents et enfermés dans des camps par le gouvernement chinois, accuse Amnesty International. © Reuters

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Un nouveau rapport d'Amnesty International dénonce les violations subies par des familles ouïghoures exilées et séparées de leurs enfants restés au Xinjiang. L'ONG a recueilli les témoignages de six familles ouïghoures qui ont fui en Australie, au Canada, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Toutes racontent la souffrance de la séparation de leurs enfants, parfois âgés d'à peine cinq ans et internés dans des « camps pour orphelins ».