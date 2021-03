Inde: le plus grand producteur de vaccins au monde annonce des retards de livraison

L’Inde est le plus grand producteur de vaccins au monde, et beaucoup de pays dépendent des doses indiennes pour leur campagne de vaccination contre le Covid-19. Le principal laboratoire privé du pays a cependant annoncé qu’il ne pourra honorer à temps les commandes passées par plusieurs pays.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Serum Institute of India, le plus grand producteur de vaccin au monde, vient d’écrire aux autorités du Maroc, de l’Arabie saoudite et du Brésil pour les informer que les doses du vaccin AstraZeneca qu’elles ont achetées arriveront avec du retard.

Ces trois pays n’ont pour l’instant reçu que 15 à 35% des doses achetées. Selon la compagnie indienne, cela serait dû à l’incendie survenu en janvier sur son campus, ce qui est étonnant, car le patron de la société avait lui-même assuré alors que cet accident n’aurait pas d’impact sur la production.

Ce délai pourrait aussi être causé par le fait que le fabricant indien doit fournir des doses au Royaume-Uni, ce qui n’était pas prévu, pour compenser les retards des autres usines d’AstraZeneca.

Enfin, la pression sanitaire s'intensifie sur l'Inde, qui connaît ces derniers jours une importante deuxième vague de contaminations au Covid-19, et New Delhi pourrait chercher à se réserver plus de vaccins. Jusqu’à présent, l’Inde a exporté plus de 59 millions de doses, ce qui est davantage que ce qui a été déjà administré à la population indienne.

