Australie: la Nouvelle-Galles du Sud touchée par les pires inondations depuis 50 ans

L’an dernier, la côte est de l’Australie était ravagée par des incendies. Cette année, la même région est soumise à des pluies torrentielles, provoquant des crues et des inondations. Des milliers de personnes ont du évacuer dimanche, et la semaine à venir s’annonce plus humide encore.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

C’est un véritable déluge qui s’abat depuis trois jours sur Sydney et sa région. Plus d’une centaine d’écoles sont fermées ce lundi matin, alors que des précipitations, les plus importantes depuis 50 ans à Sydney, ont déjà fait des dégâts au cours du week-end: des centaines de maisons, des milliers de km de route sont inondés, et les services de secours débordés.

Un lourd tribut, alors que l’an dernier, cette même région aujourd’hui en proie aux inondations, était dévastée par des feux de forêt. C’est par exemple le cas de la ville de Taree, à 350 km au nord de Sydney. Rosie, l’une de ses habitantes, s’est confiée à la radio ABC. « Tout le monde en a marre à la fin: après le Covid, la sécheresse, les incendies, et maintenant ça. C’est très dur mais on est toujours là. »

Et ça n’est pas encore terminé : de nouvelles précipitations exceptionnelles sont prévues cette semaine, en particulier dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, mais aussi à Sydney, où la pluie a plongé les transports en commun dans le chaos et la crue de l’un des principaux fleuves, le Hawkesbury, est la plus élevée constatée depuis 60 ans. Les habitants sont invités à privilégier le télétravail, et à ne pas essayer de traverser une route inondée.

Scott Morrison, le Premier ministre, a lui apporté son soutien aux victimes des inondations.

