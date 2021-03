Birmanie: l'opposition à la junte de plus en plus active sur les réseaux sociaux

En Birmanie, la contestation contre le coup d’État se passe de moins en moins dans les rues, et de plus en plus chez soi, et sur les réseaux sociaux. Sur internet et dans les médias, des appels aux donations pour soutenir les Birmans en grève et les manifestants circulent. (Image d'illustration) ARUN SANKAR / AFP

Texte par : Juliette Verlin 4 mn

En Birmanie, la contestation contre le coup d’État se passe de moins en moins dans les rues, et de plus en plus chez soi, et sur les réseaux sociaux. La violence de la répression militaire pousse les Birmans à compter sur le mouvement de grève générale, qui a pour but de paralyser le pays et pousser les militaires à la démission. Mais cette grève a un coût pour des familles qui vont achever leur deuxième mois sans travail.