Bangladesh: au moins 400 disparus après l'incendie d'un camp de réfugiés rohingyas

Vue générale du camp de réfugiés rohingyas après l'incendie qui a brûlé tous les abris de Cox's Bazar, au Bangladesh, 23 mars 2021. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Au Bangladesh, 400 réfugiés rohingyas sont portés disparus après le gigantesque incendie d'un camp de réfugiés dans le sud-est du pays. Il s'est déclaré lundi et a duré dix heures, faisant au passage au moins 15 morts et 600 blessés, selon un bilan provisoire de l'ONU et les autorités locales. 45 000 personnes vont être déplacées.