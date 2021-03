Birmanie: la junte justifie la répression, la mobilisation ne faiblit pas

Deux hommes à moto alertent les manifestants anti-coup d'État alors que les forces de sécurité armées arrivent pour réprimer une manifestation à Mandalay, le mardi 23 mars 2021. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Birmanie, l'effusion de sang n'empêche pas les manifestants de descendre dans la rue. Depuis le putsch du 1er février, la mobilisation ne faiblit pas, la répression non plus. Ce mardi à Mandalay, une fillette de 7 ans est morte et au moins une autre personne a été tuée. Mais la junte persiste et signe, en faisant fi des condamnations internationales et des sanctions désormais imposées à l'armée, dans une rare apparition publique ce mardi.