Tensions Chine/Occidentaux sur les Ouïghours: la France convoque l’ambassadeur de Chine

Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères (photo illustration). POOL/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les tensions montent entre la Chine et les pays occidentaux. Parmi eux, il y a l’UE, la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada, qui ont imposé des sanctions à la Chine face au traitement de sa minorité ouïghoure. L’UE n’avait pas imposé de sanctions à la Chine pour violation de droits humains depuis la répression de Tiananmen en 1989, lorsque les militaires avaient ouvert le feu sur des manifestants pro-démocratie. Pékin a réagi ce mardi 23 mars en dénonçant des mensonges et des fausses informations. La France a convoqué mardi 23 mars l’ambassadeur de Chine.