En Birmanie, la contestation s’arme et se prépare au conflit ouvert contre l’armée putschiste

La capitale économique Rangoun vit une journée silencieuse mercredi 24 mars après des jours sanglants, la contestation contre le putsch continue à trouver de nouvelles formes d’expression. Mais ce silence cache les préparations de plusieurs groupes qui préparent une riposte armée depuis plusieurs semaines. Fatigués et frustrés de subir les violences de l’armée, ils sont portés par l’idée qu’un jour, la Birmanie verra naître sa première armée fédérale anti-putschistes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rangoun, Juliette Verlin

Dans une maison du quartier résidentiel de North Dagon, « AJ » et ses amis discutent de l’organisation des escouades de défense et d’attaque qu’ils forment depuis des semaines. Au milieu des tasses de café, ils déposent un cocktail molotov et un lance-pierre.

Avec un sourire, le jeune homme de 33 ans, qui travaillait dans le marketing avant le coup d’État, explique qu’il sait s’en servir depuis qu’il est enfant. « La seule différence, c’est que ce n’est pas une bille de boue, c’est une pointe de flèche », explique « AJ ».

Il est à la tête d’une escouade de 25 personnes, qu’il répartit entre porteurs de boucliers, attaquants, et médecins. Ils attendent leur première livraison d’armes à balles réelles dans les prochains jours. « C’est en lien avec les armées ethniques », poursuit « AJ ».

Chaque pistolet leur a coûté environ 750 euros, et l’argent n’est pas un problème : « Certains de mes amis sont très riches, ils ont leur réseau. Donc je les tiens au courant : la plupart veulent rester anonymes. »

La réunion est également l’occasion de vérifier le prix du marché. « Là maintenant, on peut acheter ça pour 100 euros ? », l’un demande. « Des balles ? Oui, c’est possible », lui répond « AJ ». « Non, non, cette arme », précise le premier. « Pour cette arme, tu dois attendre une semaine », conclut « AJ ».

Les escouades comme celle d’« AJ » sont réparties dans plusieurs quartiers en périphérie de Rangoun, là où la répression est la plus violente. Leur plan est simple. « Nous espérons que l’armée fédérale déclarera la guerre, explique le chef de celle-ci. À ce moment-là, l’armée ne sera plus concentrée sur nous. C’est à ce moment-là que nous devrons attaquer à notre tour. »

En attendant, « AJ » et ses amis continuent à entraîner leurs escouades et à protéger les quelques manifestants qui sont encore dans les rues.

► À lire aussi : Birmanie: la junte justifie la répression, la mobilisation ne faiblit pas

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne