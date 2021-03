Inde: la vaccination anti-Covid étendue aux plus de 45 ans

Un homme applique la dernière touche à un graffiti représentant un vaccin contre le Covid-19, le 2 janvier 2021 à Calcutta, en Inde. REUTERS - RUPAK DE CHOWDHURI

Texte par : RFI

L’Inde fait face en ce moment au début d’une virulente deuxième vague de contamination du Covid-19, certainement causée par l’arrivée du variant anglais. Avec près de 50 000 cas par jour, c’est le troisième pays à la plus importante contamination quotidienne. Les autorités vont donc étendre la vaccination pour l’ouvrir aux personnes de plus de 45 ans et accélérer une inoculation assez lente jusqu’à présent. Mais beaucoup craignent que cela ne suffise pas.