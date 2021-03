Birmanie: les sanctions économiques occidentales ont un effet limité

Un manifestant fait le signe des trois doigts, un geste de défiance à la junte adopté par les opposants au coup d'État. À Rangoun, le 24 mars. AP

Comment mettre fin à la répression sanglante de l'armée en Birmanie ? Le rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie Tom Andrews craint qu'il ne reste que peu de temps pour agir. Ce jeudi encore, l'armée a ouvert le feu sur des manifestants, faisant au moins quatre morts. Londres et Washington ont annoncé dans la foulée de nouvelles sanctions, visant cette fois les intérêts financiers de la junte et plus précisément deux conglomérats contrôlés par l'armée.