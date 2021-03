Vaccin anti-Covid: après l’arrêt des exportations d'Inde, des retards pour Covax

Le premier envoi de vaccins du programme Covax arrivant à l'aéroport d'Accra, au Ghana, le 24 février 2021 (Photo illustration) Nipah Dennis AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est le vaccin anti-covid qui doit permettre de sortir au plus vite de la pandémie. Mais c'est aussi celui qui suscite le plus de commentaires, et un nouveau contretemps pour AstraZeneca. Face à la flambée de nouveaux cas, l'Inde annonce qu'elle suspend l'exportation du vaccin fabriqué sur son sol pour donner la priorité à sa population. Plus d'un an après le début de la pandémie, les variants semblent avoir eu raison de la solidarité internationale.