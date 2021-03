Reportage

Australie: «La Traviata» relance la vie culturelle hors coronavirus

Audio 01:16

Répétition de danseurs pour l'opéra «La Traviata», qui se joue en plein air à Sydney, dès ce 26 mars au soir. AFP - STEVEN SAPHORE

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Ce vendredi 26 mars, à Sydney, commence la première représentation de l’opéra « La Traviata », la première d’une série de représentations exceptionnelles en plein air, qui vont être jouées devant plus de 2 000 personnes. En Australie, où on n’a pas recensé le moindre cas de Covid-19 depuis plus de cinquante jours, la vie culturelle a complètement repris ses droits.