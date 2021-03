Inde: l’élection du Parlement au Bengale occidental, une bataille pour Narendra Modi

Ce samedi 26 mars débute le scrutin le plus attendu de l’année en Inde: l’élection du Parlement régional du Bengale occidental. Le parti nationaliste hindou, au pouvoir à New Delhi, est lancé dans une bataille acharnée pour conquérir cet Etat du Nord-est, dirigé depuis dix ans ans par un parti de centre-gauche. Il cherche surtout a détrôner l’une des plus féroces opposantes au Premier ministre Narendra Modi.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

C’est une bataille de tranchées qui se déroule ces jours-ci au Bengale occidental. Il y a d’un côté, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre, Narendra Modi, venus soutenir leurs candidats du parti nationaliste hindou du BJP. Et il y a de l’autre, Mamata Banerjee, farouche dirigeante de l’État depuis 10 ans, et opposante frontale du Premier ministre. Elle accuse le BJP, un parti quasi-inexistant il y a huit ans dans la région, de vouloir étendre sa suprématie hindoue sur cette terre qui compte 27% de musulmans.

Le BJP, lui, affirme chercher à rétablir l’ordre, assurer le développement économique et surtout à défendre les hindous de prétendues vagues d’infiltrations musulmanes du Bangladesh. Pour être mieux accepté, le BJP, extrêmement riche et influent, a réussi à retourner 70 députés locaux et partisans de son opposante, pour former ses listes.

La campagne est particulièrement violente. Le scrutin se déroulera donc sous haute sécurité et sur 8 jours de vote différents, jusqu’à la fin avril. Les résultats seront annoncés le 2 mai prochain.

