L'ambassadeur birman à l'ONU appelle au boycott de la junte

L'ambassadeur birman aux Nations unies Kyaw Moe Tun lève trois doigts en signe de protestation contre le coup d'État militaire dans son pays, devant l'Assemblée générale de l'ONU le 27 février 2021. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'ambassadeur birman à l’ONU, Kyaw Moe Tun, avait le 26 février dernier surpris les diplomates des Nations unies en dénonçant la junte publiquement et délivré un message du CRPH, le comité représentatif du Parlement birman, sorte de gouvernement de résistance. Celui-là même qui s’organise contre les militaires qui ont renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. Et l’ambassadeur est resté à New York pour mobiliser la communauté internationale à la cause du peuple birman.