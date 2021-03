Birmanie: tollé mondial après la journée de répression la plus sanglante depuis le putsch

Au lendemain de la journée de répression des manifestations pro-démocratie la plus sanglante depuis le coup d’État du 1er février, les critiques ont été mondiales à l’encontre de la junte militaire au pouvoir.

C’est dans une rare déclaration commune que les chefs des forces de défense de 12 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne, ont condamné dans la nuit de samedi à dimanche l'utilisation de la force meurtrière par l'armée birmane contre des civils.

« En tant que chefs d'état-major, nous condamnons l'usage de la force létale contre des personnes non armées par les forces armées de la Birmanie et les services de sécurité associés. Une armée professionnelle suit les normes internationales de conduite et a la responsabilité de protéger le peuple qu'elle sert, non de lui nuire. […] Nous exhortons les forces armées birmanes à cesser la violence et à œuvrer pour restaurer le respect et la crédibilité auprès du peuple de Birmanie qu'elle a perdus à travers ses actions », indique le communiqué conjoint.

Plus tôt, c’est de l’ONU, par la voix de son Secrétaire général, Antonio Guterres, que les condamnations « dans les termes les plus forts », ont émané, évoquant une « tuerie ». Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est, lui, dit « horrifié » par la « terreur » que font régner les militaires birmans. Son homologue britannique Dominic Raab a estimé que la junte avait franchi un « nouveau palier » dans la répression.

Au moins 90 morts, journée la plus sanglante depuis le coup d'État

Samedi, les Birmans sont descendus dans la rue, jour où l'armée organise tous les ans un gigantesque défilé devant le chef de l'armée, désormais à la tête de la junte, le général Min Aung Hlaing. Durant la répression des manifestations, au moins 90 personnes dont plusieurs enfants, ont été tuées.

Du côté des manifestants, la peur de voir le nombre de morts augmenter est réelle. « Je pense qu’il va y avoir bien plus de morts, car c’est comme ça que l’armée détruit la démocratie pour instaurer sa dictature militaire donc je pense qu’elle va redoubler d’efforts. Les gens ont de plus en plus peur, et la situation ne fait que s’empirer pour nous », confie un manifestant de 24 ans à RFI.

« J’ai de plus en plus peur mais d’un autre côté, j’ai l’impression de m’être réveillé, ajoute-t-il. Des gens meurent tous les jours, et je vais continuer à me battre pour la démocratie, de n’importe quelle façon possible, jusqu’à ce qu'on les fasse tomber, jusqu’à ce que le règne militaire ne soit plus. Beaucoup de gens risquent leur vie, l’éducation de leurs enfants, ils risquent tout, donc nous nous devons d’être courageux. C’est la seule chose que nous puissions faire à présent. »

Le nombre de morts depuis le coup d'État du 1er février est passé à au moins 423, selon l'AAPP, une ONG locale de défense des prisonniers.

(et avec AFP)

