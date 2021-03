En pleine pandémie, Taïwan organise un des rares festivals de musique au monde

Un festival de musique avec 25 000 spectateurs, 10 scènes et plus d'une centaine d'artistes sur deux jours, cela se passe à Taïwan. L'archipel revendiqué par Pékin ne compte aucun nouveau cas de contamination au Covid-19 depuis presque deux mois. Résultat : le monde de la culture peut continuer à vivre.

Avec notre envoyé spécial à Kaohsiung, Adrien Simorre

Pogos, bière, et hard-rock… Les festivaliers réunis à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, sont ce week-end devenus les symboles de la réussite de l'archipel face à la pandémie. Un succès surtout permis par des quarantaines strictes à l’entrée du pays.

« Aujourd’hui, on voit tous ces gens qui font la fête alors que le reste du monde ne peut pas organiser de grands évènements. Cela montre bien que cette méthode était la bonne ! », raconte Yi-Ane, 25 ans.

Malgré cette réussite, pas question pour autant de relâcher l’effort. Les masques sont obligatoires, sauf dans certaines zones en extérieur, et les participants doivent scanner un QR code à l’entrée des espaces fermés. « C’est pas très intrusif, quand même, estime Damien, un ingénieur français qui habite à Taïwan depuis 11 ans. Tu laisses ton nom et ton numéro de téléphone, pour moi c’est justifié, et puis ça me rassure un peu. »

« Pas voulu faire confiance à la Chine »

Clou du spectacle, le chanteur et député Freddie Lim enflamme la foule avec son groupe Chtonic. Connu pour sa défense de l’indépendance de Taïwan, il a sa propre explication du succès taiwanais : « Ces dernières années, la pression de la Chine sur Taïwan s’est intensifiée donc dès le début de l’épidémie, on n’a pas voulu faire confiance à la Chine, ni à l’OMS, et on a pu réagir très rapidement. Aujourd’hui, tous les Taïwanais célèbrent cette victoire ensemble, et en plus, on le fait en musique ! »

Le succès de l’événement devrait encourager les festivals à reprendre à plein régime. De quoi occuper les Taïwanais en attendant la réouverture des frontières.

